Капустянский – самый молодой автор гола «Оренбурга» в истории РПЛ

В субботу днём «Оренбург» увёз из Москвы уверенную победу над «Торпедо» - 3:1. Автором одного из голов южноуральцев на газоне «Лужников» стал Данил Капустянский.

Как сообщает Opta Sports, 18-летний форвард теперь является самым молодым автором гола в истории выступлений «Оренбурга» в РПЛ. Сегодня форварду, отметим, всего 18 лет и 209 дней.

Также Капустянский стал третьим самым молодым автором гола в текущем сезоне РПЛ после полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова.

О том, как «Торпедо» в очередной раз проиграло матч Премьер-лиги, читайте в нашей заметке.