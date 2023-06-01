РПЛ подобрала новый клуб для Месси

В четверг главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сообщил, что матч против «Клермона» будет для Лионеля Месси последним на «Парк де Пренс». В клубе пока не подтвердили уход звёздного аргентинца, отметив, что Галтье имел в виду последний матч этого сезона. Впрочем, вероятность ухода Месси авторитетные инсайдеры называют чуть ли не стопроцентной.

Между тем, пресс-служба Российской премьер-лиги отреагировала на слова Галтье об уходе Месси. РПЛ даже нашла для чемпиона мира новый клуб. Речь идёт об «Оренбурге», где выступает несколько игроков из Аргентины.

«У нас есть отличный вариант для Лео: самый аргентинский клуб РПЛ во главе с Марцелом Марсело Личкой открыт для предложений», - говорится в сообщении.

Не глупи, Лео: Как Месси может сделать главную ошибку в своей жизни