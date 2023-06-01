Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ подобрала новый клуб для Месси

01 Июня 2023 • 19:35 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

В четверг главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сообщил, что матч против «Клермона» будет для Лионеля Месси последним на «Парк де Пренс». В клубе пока не подтвердили уход звёздного аргентинца, отметив, что Галтье имел в виду последний матч этого сезона. Впрочем, вероятность ухода Месси авторитетные инсайдеры называют чуть ли не стопроцентной.

Между тем, пресс-служба Российской премьер-лиги отреагировала на слова Галтье об уходе Месси. РПЛ даже нашла для чемпиона мира новый клуб. Речь идёт об «Оренбурге», где выступает несколько игроков из Аргентины.

«У нас есть отличный вариант для Лео: самый аргентинский клуб РПЛ во главе с Марцелом Марсело Личкой открыт для предложений», - говорится в сообщении.

Не глупи, Лео: Как Месси может сделать главную ошибку в своей жизни

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Оренбург РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
20:41 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Спартак» заработает на продаже Оганесяна в «Оренбург»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: Кейта Бальде хочет остаться в «Спартаке»
20:20 · Кубок России
РФС рассказал, сколько билетов реализовано на Суперфинал Кубка России
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» близок к подписанию аргентинского хавбека
19:49 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Смолов не в тех кондициях, чтобы быть лидером «Динамо»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Коновалов выделил ключевого игрока «Спартака»
19:35 · Россия. Премьер-лига
РПЛ подобрала новый клуб для Месси
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» нашёл нового тренера
19:08 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили объяснил, почему Карпин не пойдёт в «Динамо»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук высказался о работе с Клотетом
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может возглавить тренер из Сербии
18:40 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов выбрал лучшего вратаря РПЛ
18:21 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал хороший европейский клуб для Малкома
18:20 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Спартака» выбрали Промеса лучшим игроком клуба в мае
18:09 · Россия. Премьер-лига
Источник: Слуцкий может возглавить «Сочи» слухи
Все новости
Рекомендуем