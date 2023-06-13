Маричаль не покинет «Динамо» этим летом

Защитник «Динамо» Николас Маричаль не намерен покидать московский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент 22-летнего футболиста Себастьян Таборда.

«Маричаль точно останется в «Динамо» на следующий сезон. Он не хочет никуда уходить. Николас счастлив в клубе», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Маричаль перешёл в «Динамо» летом прошлого года из уругвайского клуба «Насьональ» за 4,2 миллиона евро. В составе «бело-голубых» защитник успел провести 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт Маричаля с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 3 миллиона евро.