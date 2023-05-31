В «Оренбурге» рассказали, когда объявят о трансферах

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился информацией о том, когда клуб объявит о трансферах.

«Допускаю, что в конце следующей недели объявим о трансферах. Мы работаем планово в этом году. Причем, объявим одновременно не об одном трансфере», — приводит слова Еремякина портал «РБ Спорт».

Функционер отметил, что к первому сбору команда должна быть уже максимально укомплектована. Еремякин добавил, что в команду придут и легионеры, и россияне.

После 29 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 43 набранных очка.