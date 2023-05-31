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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известны возможные участники ретро-матча между сборной России и «Зенитом»

31 Мая 2023 • 19:29 Комментировать
Зенит
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Факел
03.06 17:00

Мы уже сообщали, что 15 июня в Санкт-Петербурге РФС планирует организовать ретро-матч. Участниками его станут триумфаторы 15-летней давности – бывшие игроки сборной России, завоевавшей бронзовые медали на Евро-2008. И игроки питерского «Зенита» образца 2008 года – клуба, который стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Как сообщает «РИА Новости Спорт», в состав «сборной России» могут войти капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, братья Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Денис Колодин. Нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак, ещё недавно завершивший карьеру Юрий Жирков, экс-форварды Роман Павлюченко, Дмитрий Сычёв, Роман Адамов и бывший полузащитник Иван Саенко.

За «Зенит» образца 2008 года могут сыграть Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Николас Ломбертс, Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Мигель Данни, Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Алехандро Домингес и Фатих Текке.

Хиддинк против Адвоката: РФС думает о ретро-матче «Зенита» и сборной России

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гус Хиддинк Сборная России Дик Адвокат
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