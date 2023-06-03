Талалаев назвал команду, которая заслужила занять второе место в РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от центрального матча 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский ЦСКА сыграет против «Ростова».

«Видно, что «Ростов» в концовке проводит матчи на оставшейся энергии, на сдутых шинах, но при этом они вырвали очень важную победу в игре с «Ахматом». На мой взгляд, армейцы абсолютно заслуживают стать вторыми, в РПЛ они сейчас вторые по уровню футбола после «Зенита», - приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

За тур до конца чемпионата ЦСКА занимает второе место, опережая «Ростов», идущий на четвертой позиции, на два балла.

Центральный матч 30-го тура РПЛ состоится сегодня, 3 июня, и начнется в 17:00 по московскому времени.