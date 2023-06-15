ЦСКА не получал предложений от «Спартака» по Медине

ЦСКА не получал предложений от «Спартака» по возможному трансферу Хесуса Медины.

По информации Metaratings, в настоящий момент клубы не ведут переговоры о переходе 26-летнего парагвайца в стан «красно-белых», а появившиеся ранее слухи могут быть связаны с работой агентов.

При этом отмечается, что ЦСКА намерен продлить контракт с Мединой. Напомним, действующее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Медина провёл за ЦСКА 33 матча, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Рыночная стоимость игрока сборной Парагвая сейчас оценивается 7 миллионов евро.