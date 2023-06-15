Нападающий ЦСКА Гайч сообщил о своём намерении остаться в Италии

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, проведший минувший сезон в «Вероне» на правах аренды, заявил о своём желании остаться в Италии.

«В детстве я всегда смотрел чемпионат Италии, я осуществил мечту. Надеюсь, что смогу продолжать карьеру в Серии А, хотя моей мечтой всегда было играть в Премьер-лиге», — цитирует Гайча ESPN.

За «Верону» 24-летний Гайч провёл 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне ЦСКА выиграл серебряные медали чемпионата России, а также стал победителем Кубка страны. «Армейцам» Гайч принадлежит с 2020 года.