Мостовой выделил фаворита в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, кто по итогам сезона окажется на второй строчке в РПЛ.

«Думаю, ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро, он выглядит предпочтительнее остальных. Но кто знает, что будет в последнем туре. Произойти может все, что угодно», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

За один тур до окончания сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. На третьей строчке располагается «Спартак», в копилке команды 53 очка. «Ростов» с 52 баллами находится на четвертой позиции.

Последний тур РПЛ пройдет 3 июня, все матчи начнутся в 17:00 по мск.