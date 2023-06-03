ЦСКА забил уже четвёртый гол «Ростову», у Чалова дубль

Центральный матч 30-го тура Премьер-лиги проходит просто по невероятному сценарию. ЦСКА и «Ростов» должны были вести борьбу за медали, но в первом тайме у нас игра в одни ворота. Хесус Медина быстро открыл счёт, Фёдор Чалов с пенальти его удвоил. Счет стал разгромным после корнера и удара головой Виллиана Роши. На 33-й минуте ростовчане пропустили в четвертый раз. Бактиёр Зайнутдинов в падении прострелил слева от лицевой линии, и Фёдор Чалов в падении головой пробил точно в цель. Счет стал 4:0 в пользу ЦСКА, а Чалов оформил дубль.

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