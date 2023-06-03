«Рубин» интересуется защитником ЦСКА Агаповым

Казанский «Рубин» заинтересован в услугах защитника московского ЦСКА Ильи Агапова.

По информации «Бизнес Online», клуб из столицы Республики Татарстан перед возвращением в Российскую премьер-лигу интересуется несколькими игроками, в число которых входит защитник столичного клуба.

Агапов пополнил ряды ЦСКА в зимнее трансферное окно, перейдя из «Пари НН» за 1,3 миллиона евро, заключив контракт до 31 декабря 2027 года.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 19 играх, включая матчи на нижегородскую команду, но не смог отметиться результативными действиями.

Стоит отметить, что Агапов является воспитанником казанского клуба.