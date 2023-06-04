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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев назвал Чалова лучшим центральным нападающим в РПЛ

04 Июня 2023 • 14:39 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Эксперт назвал 25-летнего футболиста лучшим центральным нападающим прошедшего розыгрыша чемпионата России, отметив, что конкуренцию в этом споре Чалову может составить лишь колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

«Сильный сезон Фёдора. Я бы назвал его лучшим центральным нападающим в РПЛ. Хотя, пожалуй, ему мог бы составить конкуренцию за этот статус ещё один форвард — Кордоба из «Краснодара», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше РПЛ Чалов провёл за ЦСКА 30 матчей, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. На счету Кордобы 14 мячей и восемь передач в 23 встречах. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Корнеев Фёдор Чалов Джон Кордоба
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