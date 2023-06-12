Балахнин: «Может, Полоз не нравится Карпину, раз клуб отказывается от игрока»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном уходе из южного клуба 31-летнего нападающего Дмитрия Полоза.

Напомним, действующий контракт Полоза с «Ростовом» рассчитан до конца текущего месяца.

Балахнин предположил, что клуб не продлевает соглашение с футболистом из-за того, что он не подходит наставнику команды Валерию Карпину.

«Полоз забивал за «Ростов», хоть и с пенальти. В прошлом сезоне он был одним из лучших бомбардиров. Всё зависит от видения Карпина. «Ростову» нужно усиление, поэтому и ищут новых футболистов», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Полоз провёл за «Ростов» 30 матчей, в которых забил девять голов. Сейчас портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 3 миллиона евро.