Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Может, Полоз не нравится Карпину, раз клуб отказывается от игрока»

12 Июня 2023 • 14:21 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном уходе из южного клуба 31-летнего нападающего Дмитрия Полоза.

Напомним, действующий контракт Полоза с «Ростовом» рассчитан до конца текущего месяца.

Балахнин предположил, что клуб не продлевает соглашение с футболистом из-за того, что он не подходит наставнику команды Валерию Карпину.

«Полоз забивал за «Ростов», хоть и с пенальти. В прошлом сезоне он был одним из лучших бомбардиров. Всё зависит от видения Карпина. «Ростову» нужно усиление, поэтому и ищут новых футболистов», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Полоз провёл за «Ростов» 30 матчей, в которых забил девять голов. Сейчас портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 3 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин Дмитрий Полоз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
15:21 · Россия. Премьер-лига
Мусаев рассказал, что был жёстким тренером для Ивана Игнатьева
15:15 · Кубок России
Алдонин отметил важность победы в Кубке России для молодых игроков ЦСКА
15:06 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Приятно, что мы завоевали трофей, но всегда хочется большего»
14:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА превзошёл «Зенит» по призовым выплатам
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркова: «У Евгения есть предложения от других команд» эксклюзив
14:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не готов удовлетворить требования Глебова по зарплате
14:41 · Россия. Премьер-лига
​Федотов: Не представлял, что сезон так сложится для ЦСКА
14:21 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Может, Полоз не нравится Карпину, раз клуб отказывается от игрока»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Я остаюсь на следующий сезон в ЦСКА»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Петржела дал прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА за Суперкубок России
13:50 · Россия. Премьер-лига
Агент бывшего защитника ЦСКА Васина допустил возвращение футболиста в Россию
13:48 · Кубок России
​Газзаев поделился впечатлениями от суперфинала Кубка России
13:42 · Россия. Первая лига
​Газизов высказался о возможной работе в махачкалинском «Динамо»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Щенников: «Пока точно не знаю, где продолжу карьеру» 1
13:25 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «Состав ЦСКА самый слабый за последние годы»
Все новости
Рекомендуем