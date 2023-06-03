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Балахнин: «Четыре гола в ворота «Ростова» в первом тайме – это перебор» эксклюзив

03 Июня 2023 • 21:00 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с ЦСКА.

- Вы ждали борьбу в этом матче или предполагали, что ЦСКА сразу заберет инициативу?

- Я, конечно, не предполагал, что счет будет такой, но думал, что гостям будет тяжело выиграть. Это очевидно. Было заранее известно, что в матче не примут участие ряд ведущих футболистов. А на кону стояли серебряные медали. К тому же «армейцы» играли дома. Конечно, победа ЦСКА была более вероятна.

- Как оцените четыре гола ЦСКА в первом тайме? Не перебор?

- Перебор. «Ростов» был откровенно слаб в обороне. Пропустил четыре, а мог еще больше. Просто во втором тайме ЦСКА сбавил обороты. У команды впереди суперфинал Кубка России, вот ребята и поберегли себя. А так, вообще все было бы печально. Ростовчане в конце сезона выглядели не очень хорошо. Мягко говоря.

- Как оцените этот сезон для «Ростова»?

- Однозначно этот сезон команда может занести себе в актив. Занять четвертое место с молодыми ребятами – это очень положительный результат.

- Как думаете, в следующем году «Ростов» сможет снова побороться за медали?

- Все будет зависеть от селекции. Команде явно нужно усиление. Если будут хорошие приобретения, то почему бы не побороться? А если не будет усиления и команда станет играть таким же составом, то сделать это будет сложно.

- Усиления требуют все линии?

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- Вратарская линия, конечно, очень хорошая. Она закрыта. Оборона неплохо выглядит, но все равно. Сильянов уходит, поэтому вакансия появится. Туда надо будет кого-то искать. А остальные линии все нуждаются в усилении. Особенно нападение.

- Говоря о ЦСКА, 19 голов Чалова в чемпионате – личный рекорд. Это лучший игрок сезона для «армейцев»?

- Федор провел очень хороший сезон. И такая результативность – отображение его игры. Он был точно одним из лучших в составе ЦСКА.

- Федотов второй раз подряд финишировал на втором месте после «Зенита». Какие выводы можно сделать?

- Это интересный специалист. Он прошел хороший путь. Управление «Сочи» и ЦСКА – это разные вещи, но в обеих командах он сделал большой шаг. Он оправдал свое приглашение.

- Сможет ЦСКА побороться за золото в следующем чемпионате?

- Почему нет? «Армейцы» и в этом году могли бы побороться за первое место, при определенных обстоятельствах. Но они играли нестабильно. Им надо стабилизировать игру. Тоже нужно усиление. Все-таки уровень «Зенита» сейчас повыше. «Армейцам» надо подтягиваться. Любую команду надо улучшать и мотивировать. Это касается не только ЦСКА, но и «Спартака», например. Потому что у них высокая планка. Это было бы полезно для нашего чемпионата.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Сергей Балахнин
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