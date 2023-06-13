Роша считает, что ЦСКА способен выиграть чемпионат России

Защитник ЦСКА Виллиан Роша выразил мнение, что «армейцам» по силам побороться за чемпионский титул в следующем сезоне.

Бразильский футболист отметил, что в минувшем розыгрыше чемпионата России ЦСКА удавалось обыгрывать «Зенит», который является чемпионом последних пяти сезонов РПЛ.

«У «Зенита» отличная команда, но мы уже их один раз обыграли со счётом 1:0. ЦСКА в состоянии стать чемпионом России, нам это по силам сделать уже в следующем сезоне», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошедшего сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РПЛ, отстав от первого «Зенита» на 12 очков. Отметим, что в последний раз «армейцы» выигрывали чемпионат России в 2016 году.