ЦСКА до сих пор не подтвердил выкуп Мойзеса

Глава селекционного отдела «Интернасьонала» Дейв Бандейра высказался о возможном трансфере защитника Мойзеса в ЦСКА на постоянной основе. Напомним, 28-летний игрок выступает за «армейцев» на правах аренды с августа 2022 года.

«У нас самые лучшие отношения с ЦСКА. Но пока нет никакого подтверждения относительно выкупа Мойзеса», — цитирует Бандейру Sport24.

В сезоне-2022/23 Мойзес принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в три миллиона евро.