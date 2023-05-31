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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин назвал причину отмены летнего сбора

31 Мая 2023 • 07:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.06 17:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему было принято решение отменить летний тренировочно-учебный сбор национальной команды впервые за долгое время.

«Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что следующий сбор национальный команды должен пройти осенью. Также недавно стало известно, что сборная Камеруна отказалась от товарищеской встречи с россиянами из-за политической обстановки в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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