Карпин назвал причину отмены летнего сбора

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему было принято решение отменить летний тренировочно-учебный сбор национальной команды впервые за долгое время.

«Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что следующий сбор национальный команды должен пройти осенью. Также недавно стало известно, что сборная Камеруна отказалась от товарищеской встречи с россиянами из-за политической обстановки в мире.