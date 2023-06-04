Глебов — о матче с ЦСКА: Мы не вошли в игру, но сетовать на переезды — удел слабых

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал крупное поражение команды от ЦСКА в матче 30-го тура чемпионата России (1:4).

«Что не получилось? Не проснулись, не вошли в игру. ЦСКА начал лучше. К сожалению, в первые 20 минут мы пропустили 2 гола, потом еще. Тяжело после этого вернуться в игру. Переезды? Сетовать на это — удел слабых», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором пяти ассистов.

По итогам сезона-2022/23 подопечные Валерия Карпина заняли четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Спартака» (3-е место) всего на одно очко.