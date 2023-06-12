Спортивный директор «Ростова» рассказал о переговорах с Полозом

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о переговорном процессе с нападающим команды Дмитрием Полозом.

«Мы пока не договорились. Может, ещё вернемся к диалогу. Пока диалог остановлен. Если мы вели с ним переговоры, значит, заинтересованы в продлении», — заявил сотрудник «Ростова» в интервью изданию «РБ Спорт». Также Рыскин отметил, что непродление соглашения не связано с какими-либо причинами.

Напомним, что в прошедшем сезоне Премьер-лиги на счету Полоза 22 матча в футболке «жёлто-синих», в которых он забил восемь мячей.