Чалов забил пенальти «Ростову», ЦСКА ведёт с перевесом в два мяча

Довольно быстро ЦСКА удвоил свой перевес в матче 30-го тура Премьер-лиги с «Ростовом». «Армейцы» повели на девятой минуте, когда Хесус Медина получил мяч после ошибки соперника в обороне и расстрелял ворота. А вскоре Александр Селява наступил на ногу Фёдору Чалову у своих ворот, и ВАР помог арбитру принять решение - пенальти. Сам же пострадавший подошел к мячу и после короткого разбега пробил низом в левый угол ворот, а голкипер в этот момент бросился к другой штанге - 2:0.

На эту минуту ЦСКА идет вторым, а «Ростов» - четвертым. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.