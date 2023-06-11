Тарханов назвал главного соперника «Зенита» в следующем сезоне

Известный специалист Александр Тарханов назвал главного соперника петербургского «Зенита» в борьбе за золото РПЛ в следующем сезоне.

«Не может быть споров о том, кто вторая команда в России. Конечно, ЦСКА — сильнейший коллектив в РПЛ после «Зенита». Они должны сегодня выигрывать и показывать, что они готовы заявить свои права на чемпионство в следующем году», — заявил экс-наставник многих клубов Премьер-лиги в интервью изданию Sport24. По его мнению, «армейцы» будут сильнее «сине-бело-голубых» по игровой составляющей, если «Зениту» не удастся сохранить Малкома и Клаудиньо этим летом.

Напомним, что ЦСКА занял второе место по итогам прошедшей кампании чемпионата, отстав от петербургского клуба на 12 очков.

