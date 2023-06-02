Агент: «Соуто готов к переезду в Россию»

Лусиано Рего, агент защитника «Гойяса» Яна Соуто, сообщил о том, что 21-летний бразилец готов продолжить карьеру в России.

Прошлым летом сообщалось, что в услугах молодого футболиста заинтересован ЦСКА.

«Ян готов к переезду, он готов попробовать свои силы в России и ждёт предложения. Уверен, что он отлично адаптировался бы к российской лиге и смог бы показать свои лучшие качества», — цитирует Рего «РБ Спорт».

Отметим, что в настоящий момент Соуто выступает за бразильский клуб «Витория» на правах аренды. В составе этой команды защитник успел провести четыре матча. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 450 тысяч евро.