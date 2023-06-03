Песьяков – единственный футболист, отыгравший все матчи РПЛ сезона-2022/23 без замен

Голкипер футбольного клуба «Ростов» Сергей Песьяков стал единственным футболистом, который смог отыграть все матчи Российской премьер-лиги в прошедшем сезоне без замен.

За 30 проведенных игр российский вратарь с команды с берегов Дона пропустил 44 мяча и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Он также провёл восемь игр в национальном Кубке, где дважды отстоял на ноль.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина по итогам сезона расположились на четвертой строчке в турнирной таблице, уступив московскому «Спартаку», который занял третье место, лишь одно очко.