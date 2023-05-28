Тошич: «Фернандес усилит нынешний ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

Напомним, по окончании минувшего сезона бразилец с российским паспортом принял решение о приостановке своей игровой карьеры. В декабре прошлого года футболист вернулся в футбол, подписав контракт с «Интернасьоналом», однако уже в апреле текущего года он покинул бразильский клуб по личным причинам.

«Марио — большой игрок. Его все любят и уважают в ЦСКА. Если Фернандес захочет вернуться, он усилит нынешний ЦСКА. Такой игрок пригодился бы любому клубу РПЛ, но не могу его представить нигде, кроме ЦСКА», — цитирует Тошича «РБ Спорт».

Фернандес перешёл в ЦСКА летом 2012 года из «Гремио». С тех пор защитник провёл за «армейцев» 329 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Фернандеса в 4 миллиона евро.