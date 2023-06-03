Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» в заключительном матче тура МИР РПЛ против «Ростова».

«Результатом я доволен. Не доволен уровнем сопротивления, которое оказал «Ростов». Они были просто мальчиками для битья. Они просто вышли никакие. После первого гола ЦСКА все уже стало понятно. «Ростов» даже не понимал, что делать на поле. Поздравляю ЦСКА с победой, ничего удивительного в последнем туре не случилось.

Для ЦСКА серебро чемпионата - хороший результат. Федотов стабилизировал состав, это его заслуга. Он посадил на лавку Карраскаля, который, возможно, плохо себя вел и сбавлял обороты. Федотов грамотно подошел к составу, грамотно распоряжался игроками. Второе место абсолютно заслуженное. Если бы «Зенит» сразу так сильно не оторвался, мы бы составили им конкуренцию в борьбе за чемпионство. Думаю, сейчас ЦСКА выиграет кубок и потом уже будет играть с «Зенитом» за Суперкубок. Это будет настоящий бой. Мы создадим конкуренцию питерцам. Считаю, что сейчас мы сильнее «Зенита». Оборона у ЦСКА лучше, полузащита тоже, только нападение у «Зенита» сильнее», - сказал Пономарёв.