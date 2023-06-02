Романцев: «Ростов» — главное открытие сезона

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев высказался о клубе РПЛ, который его впечатлил в этом сезоне.

«Рискну показаться предвзятым, но меня порадовал «Ростов», который при ограниченном ресурсе состава Карпин сумел сделать крепкой и задиристой командой, борющейся за серебро», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

За один тур до окончания сезона «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 53 набранных очка.

В 30-м туре РПЛ команда Карпина сыграет против ЦСКА и при определенных раскладах может завоевать серебряные медали.