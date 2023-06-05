Карпин высказался о своём возможном назначении в «Динамо» или «Спартак»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о своём возможном назначении на пост наставника «Спартака» или «Динамо».

Специалист отметил, что ему комфортно в «Ростове», а подобные слухи о возможном уходе на него никак не влияют.

«Там спрашивайте. Я откуда знаю. Комфортно ли мне в «Ростове»? Мне комфортно всегда», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее «Динамо» покинул сербский тренер Славиша Йоканович. Сейчас же обязанности наставника «бело-голубых» временно исполняет Павел Алпатов.

Минувший розыгрыш РПЛ «Ростов» Карпина завершил на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 53 очка. Чемпионом же в пятый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».