ЦСКА нацелился на нападающего «Пари НН»

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Пари НН» Тимуру Сулейманову.

По информации Metaratings, хоть «армейцы» и заинтересованы в услугах 23-летнего футболиста, официального предложения московский клуб нижегородцам пока не делал.

Действующий контракт Сулейманова с «Пари НН» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Пари НН» 33 матча, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

После 29 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 55 очков. Свой ближайший матч «армейцы» проведут завтра, 3 июня, против «Ростова». Начало — в 17:00 по московскому времени.