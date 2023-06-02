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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА нацелился на нападающего «Пари НН»

02 Июня 2023 • 09:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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03.06 17:00

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Пари НН» Тимуру Сулейманову.

По информации Metaratings, хоть «армейцы» и заинтересованы в услугах 23-летнего футболиста, официального предложения московский клуб нижегородцам пока не делал.  

Действующий контракт Сулейманова с «Пари НН» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Пари НН» 33 матча, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

После 29 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 55 очков. Свой ближайший матч «армейцы» проведут завтра, 3 июня, против «Ростова». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Тимур Сулейманов Пари НН
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