Канчельскис — о возможном переезде Чалова в Турцию: «Если есть конкретный интерес, то надо ехать»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в один из турецких клубов.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Галатасарай» и «Фенербахче».

«В моём понимании, почему бы не рискнуть и не поехать? Если есть конкретный интерес, конкретное предложение, то надо ехать не задумываясь даже», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в 12 миллионов евро.