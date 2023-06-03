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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боков: «Лучший нападающий для меня Чалов, он сильно повзрослел после приезда из-за границы» эксклюзив

03 Июня 2023 • 11:48 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
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Через 4 ч. 19 мин.

Футбольный эксперт Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков сезона.

- РПЛ определяет лучших игроков и тренеров сезона. В номинации лучший вратарь – Акинфеев, Сафонов, Лантратов. Кого бы выбрали?

- Считаю, лучшим был Акинфеев, потому что он номер один в России. Он не просто стабильный, а правильный вратарь во всех смыслах.

- Лучший защитник - Мойзес, Джикия, Дуглас Сантос.

- Выберу Мойзеса. Он играл более стабильно в этом сезоне, чем конкуренты, как и вся команда ЦСКА. У Джикии были травмы, поэтому он не совсем ровно провел этот чемпионат. Считаю, что Мойзес более незаменим для своей команды.

- Лучший полузащитник – Сперцян, Литвинов, Вендел.

- Я бы выделил Сперцяна, конечно. Молодой и перспективный парень. Он достаточно полезен для команды в своем амплуа. В этом сезоне он прогрессировал больше его конкурентов. Заряженность тоже никто не отменял. От «Краснодара» сейчас вообще можно ожидать чего угодно. «Быки» плавают то вверх, то вниз. Есть определенная нестабильность у этой команды.

- Лучший нападающий – Чалов, Малком, Промес. Кого выберете?

- Объективно это Чалов. Против него в данной номинации выступают такие монстры. Промеса и Малкома все прочили в лучшие бомбардиры по итогам этого чемпионата. Чалов в своем возрасте очень неплохо играет и сильно повзрослел после приезда из-за границы. Считаю, что пальму первенства в этой номинации надо отдать именно ему. Жду от него еще большего прогресса в следующем сезоне.

- Лучший тренер – Семак, Федотов, Карпин. Кого выберете?

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- Федотова. На фоне того, что было на предсезонке и тех игроков, которые приезжали и уезжали, Федотов вместе со своим тренерским штабом создал настолько домашнюю атмосферу, что все, кто выходит на поле и сидит в резерве, чувствуют себя в одной лодке. Это очень хорошо сказалось на результатах команды. Поэтому Федотов - лучший тренер этого сезона.

- От Владимира Валентиновича мало кто сразу ожидал такого прогресса в топ-клубе. Сложно сделать шаг наверх в карьере и сразу показать такие результаты. В чем секрет его успеха?

- У него хорошо подобран штаб. Все, кто с ним работает, поддерживают его идеи. Все делают одно дело. Поэтому задачи и выполняются.

- А как оцените работу Карпина, который и в клубе трудится, и в сборной России?

- Карпин тоже создал настолько боевой коллектив, что готов бороться с грандами российского футбола. Причем он сам вывел «Ростов» в число этих грандов. С ним стали считаться. Карпин тоже проделал большую работу. Тем более совмещение со сборной, как мне кажется, ему немного мешает. При этом в «Ростове» нет легионеров.

- А кто стал для вас открытием сезона?

- Может быть, Пиняев. Но я бы отметил еще и Облякова, но не как открытие, а просто выделил бы его. Иван не являлся каким-то суперигроком. Но по своей полезности он заглушит любого футболиста на данный момент. Он забивает и отдает. Не зря Обляков выбрал десятый номер. Его прогресс опять-таки связываю с семейной обстановкой в клубе. А в ней любой может раскрыться и показать результат.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Владимир Федотов Максим Боков Фёдор Чалов Иван Обляков
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