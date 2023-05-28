Агент Дивеева заявил, что ничего не знает об интересе «Зенита» к защитнику

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

По словам агента, в настоящий момент он ведёт переговоры с ЦСКА по новому контракту Дивеева и ничего не знает об интересе со стороны клуба из Санкт-Петербурга.

«Переговоры с ЦСКА продолжаются, у меня никаких дедлайнов нет, у клуба — не знаю. Есть ли интерес от «Зенита»? Не знаю, обратитесь к «Зениту», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «армейцев» 25 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.