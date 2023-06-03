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Федотов: «Был 28-й матч весной, нужна была ротация»

03 Июня 2023 • 20:09 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (4:1) ответил на вопросы о трансферах, серии пенальти и состоянии Виллиана Роши.

- Какие позиции больше всего нуждаются в усилении?

- Трансферы любят тишину, поэтому мы секреты не выдаем. Позиции? Все позиции требуют усиления. Не усиления, а хорошей конкуренции. Так получается, что этот формат Кубка, и на этом весеннем отрезке была хорошая интенсивность. С учетом сборов это был 28-й матч на весеннем этапе. Футбол на данный момент контактный, очень интенсивный, поэтому нужна хорошая ротация. Только недавно об этом говорили, что футболисты устают, травмируются. Мы здесь должны быть во всеоружии, чтобы не терять темпа игры.

- Сегодня Чалов очень уверенно реализовал пенальти. Будете ли вы тренировать пенальти перед кубковым матчем?

- Наверное, уделим этому аспекту внимание. Думаю, это больше такой психологический момент. Все равно никуда не деться от этого. Можно тренировать, но это немного другие условия, другие обстоятельства. Там нет торсиды, нет пульса под 200. Поэтому к этому нужно быть готовыми. Это такая чистая психология, нужно быть уверенным в том, что делаешь. Важны тренировка и анализ действий соперника.

- Виллиан Рша после забитого гола пошел праздновать гол с вами. Почему? Потому что специально отрабатывали стандарты?

- Нет, поддержать тренера. Очень много мы добираемся до удара, но не столь эффективны на стандартных положениях. Этот забитый гол придал радости, он эту радость принес тренеру, который работает над стандартными положениями.

- В каком состоянии был Виллиан? У него была насыщенная неделя. Было ли особое желание и рвение?

- Я думаю, что он своей игрой показал, что он прекрасно справился.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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