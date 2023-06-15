Пономарёв — о зарплате Дивеева: «Стыдно на всё это смотреть»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о продлении контракта защитника Игоря Дивеева с московским клубом.

Ранее сообщалось, что соглашение 23-летнего Дивеева рассчитано до лета 2028 года. По новому контракту футболист будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.

По мнению Пономарёва, российские футболисты, в том числе и Дивеев, не заслуживают таких высоких зарплат.

«Мы в советское время получали зарплату такую же, как у главного инженера. Куда же это годится, такие бабки сумасшедшие платить?! За что? Просто стыдно на всё это смотреть и слушать», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

В минувшем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас рыночная стоимость игрока сборной России оценивается в 7,5 миллионов евро.