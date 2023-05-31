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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Новиков назвал лучшего вратаря РПЛ

31 Мая 2023 • 17:15 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
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03.06 17:00

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков ответил на вопрос о лучшем голкипере сезона в РПЛ.

«Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву. Это заслуженный ветеран, который не уступает по игре Сафонову и Лантратову. Он более надежен, чем Матвей и Илья», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 30 голов и 11 раз сыграл «на ноль».

После 29 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 55 очков.

В заключительном туре РПЛ «армейцы» встретятся с «Ростовом», поединок пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Валерий Новиков Матвей Сафонов Илья Лантратов
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