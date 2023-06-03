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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА разнёс «Ростов» и завоевал серебро, команда Карпина осталась без медалей

03 Июня 2023 • 18:55 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

В главном матче последнего тура Премьер-лиги России встречались ЦСКА и «Ростов». Команды относились к борцам за медали, поэтому интрига была серьёзной. Впрочем, как таковой борьбы на поле не получилось.

ЦСКА открыл счёт уже на девятой минуте, когда отличился Хесус Медина. Здесь надо отметить ошибку вратаря Сергея Песьякова, сделавшего плохой пас на Даниила Уткина. Будто акулы, почувствовавшие запах крови, «армейцы» принялись громить соперника. После свистка на перерыв на табло горел счёт 4:0. Фёдор Чалов стал автором дубля, а ещё один гол забил Виллиан Роша.

Во втором тайме «Ростов» больше владел мячом, а ЦСКА плясал от добытого ранее крупного преимущества. На 78-й минуте команде Валерия Карпина удалось забить гол престижа – его автором стал Евгений Чернов.

Итог матча – 4:1. ЦСКА разгромил «Ростов» и сохранил за собой второе место в Премьер-лиге. Команда Владимира Федотова завоевала серебряные медали. А вот «Ростов» Валерия Карпина в число медалистов не попал, финишировав четвёртым.

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ЦСКА Москва Ростов
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