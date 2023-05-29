Шикунов оценил решение Глебова остаться «Ростове»

Александр Шикунов, некогда занимавший пост вице-президента «Ростова», отреагировал на новость о том, что капитан и лидер дончан Данил Глебов продлил своё трудовое соглашение с клубом. Об этом стало известно в воскресенье, 28 мая.

«Если Глебов выбрал остаться в «Ростове», значит, это был лучший вариант с приятными личными условиями. Хороший регион и прекрасная площадка для роста игроков», - цитирует Шикунова «Матч ТВ».

Как пояснил эксперт, у «Спартака» на позицию Глебова есть сейчас как минимум три-четыре неплохих игрока. Это и Роман Зобнин, и Даниил Хлусевич и Данил Пруцев.

Напомним, что ранее в СМИ появились новости о том, что за Глебовым «охотится» московский «Спартак». Планы по его подписанию были якобы у руководства «красно-белых».