Чепчугов оценил игру Акинфеева в суперфинале Кубка России

Экс-голкипер столичного ЦСКА Сергей Чепчугов оценил игру своего бывшего коллеги Игоря Акинфеева в суперфинале Кубка России.

«Матч был захватывающий, в котором Игорь в серии пенальти в очередной раз подтвердил статус короля ворот. Благодарен жизни, что мне довелось быть в одной команде с мастером высочайшего класса», — заявил экс-вратарь «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Чепчугов поздравил болельщиков «красно-синих» с хорошим сезоном, по итогам которого клуб занял вторую строчку в чемпионате и выиграл Кубок. Отдельно голкипер высказался об умении играть в сериях пеналььти. По его словам, этот навык можно натренировать, изучая соперника или действуя на интуиции.

Напомним, что ЦСКА выиграл суперфинал Кубка России у «Краснодара» в серии послематчевых ударов, а Игорь Акинфеев сделал в ней два сейва.