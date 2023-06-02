Булыкин: «ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебряные медали текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, за один тур до конца сезона «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице, опережая третий «Спартак» на одно очко. Следом идёт «Ростов», отстающий от ЦСКА на два балла. В заключительном 30-м туре южане и «красно-синие» проведут очную встречу.

«Думаю, ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро, он выглядит предпочтительнее остальных. Но в последнем туре может случиться всё что угодно. ЦСКА будет биться с «Ростовом» — они точно захотят быть вторыми», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся завтра, 3 июня, и начнутся они в 17:00 по московскому времени.