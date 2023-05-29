Шикунов: «Борьба за сохранение прописки в РПЛ интереснее, чем за серебро»

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов поделился мыслями о главных интригах финального тура сезона РПЛ. Их, напомним, две – неизвестны команды, которые сыграют в стыковых матчах с командами Первой лиги и до сих пор не ясен обладатель серебряных медалей чемпионата страны.

«Думаю, что соперничество за сохранение прописки даже интереснее, чем за серебро. Произойти может всё, что угодно – «Крылья» устроят битву дома со «Спартаком», чтобы не попасть в стыки», - рассуждает Шикунов для «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент второе место в турнирной таблице занимает ЦСКА. Чтобы завоевать серебро по итогам чемпионата страны, армейцам следует лишь победить «Ростов» дома в 30-м туре.

13-е и 14-е места внизу турнирной таблицы с занимают «Крылья Советов» и «Пари НН» - у команд 29 и 27 очков соответственно.

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