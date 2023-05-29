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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новосадов: «Акинфеев – это стабильность и уверенность в каждом матче»

29 Мая 2023 • 22:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.06 17:00

Бывший страж ворот московского ЦСКА Андрей Новосадов прокомментировал список из трёх вратарей, один из которых станет лучшим голкипером сезона в РПЛ. В него попали Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) и Матвей Сафонов («Краснодар»).

«В очередной раз скажу про Акинфеева. Почему он? Стабильность и уверенность во всех играх. Молодым вратарям надо стабильнее играть, чтобы сместить его с пьедестала», - цитирует Новосадова «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 37-летнего ветерана ЦСКА 28 матчей за «красно-синих» в рамках РПЛ, в которых он пропустил лишь 26 раз.

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Андрей Новосадов
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