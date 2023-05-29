Поярков высказался о своём будущем в «Ростове»

Защитник «Ростова» Николай Поярков высказался о своём будущем в составе южан.

По информации портала Transfermarkt, действующий контракт 23-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня нынешнего года. Однако сам Поярков сообщил, что соглашение действует до зимы.

«Есть ли предложения? Пока нет», — цитирует Пояркова «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

За «Ростов» Поярков выступает с осени 2019 года. Ранее он также защищал цвета «Рубина» и «Локомотива».