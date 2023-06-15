Агент допустил возвращение Языджи и Гбамена в ЦСКА

Адам Чебеджи, агент бывших игроков ЦСКА Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена, высказался о возможном возращении своих клиентов в московский клуб.

Агент допустил, что футболисты, в настоящий момент выступающие за турецкий «Трабзонспор», могут вернуться в Россию. Чебеджи отметил, что у него сохранились хорошие отношения с руководством ЦСКА, поэтому возможные предложения обязательно будут рассмотрены.

«Никогда не говори никогда. Ребята искренне радовались, когда ЦСКА совсем недавно победил в суперфинале Кубка России, поздравили бывших одноклубников с трофеем», — цитирует Чебеджи Metaratings.

В минувшем сезоне 26-летний Языджи провёл за «Трабзонспор» 20 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. На счету 27-летнего Гбамена ни одного результативного действия в 24 встречах.