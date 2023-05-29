Каряка: «Развязка РПЛ будет как в Бундеслиге»

Бывший украинский и российский футболист, а ныне тренер Андрей Каряка порассуждал о развязке текущего сезона российского национального первенства. В грядущую субботу, 3 июня пройдёт финальный, его 30-й тур.

«Развязка в РПЛ будет, как в Бундеслиге. Всё может измениться всего лишь за три минуты», - прогнозирует Каряка для «РБ Спорт».

Напомним, что три клуба до сих пор могут стать серебряными призёрами РПЛ – это ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Притом, ЦСКА и «Ростов» сразятся в Москве между собой, а «Спартак» поедет в Самару играть с мотивированными «Крыльями Советов». Самарцы, напомним, рискуют попасть в стыковые матчи по итогам сезона и вылететь в Первую лигу в случае неудачи в них.

Также за непопадание в стыки сражаются «Факел» и «Пари НН» - они сыграют свои матчи против «Зенита» и «Химок» соответственно.

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