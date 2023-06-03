ЦСКА - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 30-м туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Ростов
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Протокол игры
Акинфеев Игорь•Дивеев Игорь•Виллиан Роша•Мойзес•Набабкин Кирилл•Зделар Саша•Кучаев Константин•Зайнутдинов Бактиёр•Обляков Иван•Чалов Фёдор•Медина Хесус
Песьяков Сергей•Терентьев Денис•Осипенко Максим•Сильянов Александр•Чернов Евгений•Щетинин Кирилл•Селява Александр•Уткин Даниил•Тугарев Роман•Голенков Егор•Байрамян Хорен
03 июня. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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