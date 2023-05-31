Васютин назвал уникальную способность Акинфеева

Страж ворот питерского «Зенита» Александр Васютин порассуждал о своём коллеге по цеху – легенде московского ЦСКА Игоре Акинфееве. Голкипер питерцев назвал способность вратаря армейцев, которой обладают далеко не все голкиперы мира.

«Его умение играть ногами — это высочайший уровень, особенно длинные передачи в его исполнении. Не каждый вратарь даже в силу физиологии может делать это», - рассказал Васютин «Матч ТВ».

Как добавил голкипер, даже если он не будет вылезать из тренажерного зала, тренируя только ноги, он всё равно не сможет научиться играть ногами также, как Акинфеев.

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