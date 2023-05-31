Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Васютин назвал уникальную способность Акинфеева

31 Мая 2023 • 20:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.45 X 4.70 2 6.70
03.06 17:00

Страж ворот питерского «Зенита» Александр Васютин порассуждал о своём коллеге по цеху – легенде московского ЦСКА Игоре Акинфееве. Голкипер питерцев назвал способность вратаря армейцев, которой обладают далеко не все голкиперы мира.

«Его умение играть ногами — это высочайший уровень, особенно длинные передачи в его исполнении. Не каждый вратарь даже в силу физиологии может делать это», - рассказал Васютин «Матч ТВ».

Как добавил голкипер, даже если он не будет вылезать из тренажерного зала, тренируя только ноги, он всё равно не сможет научиться играть ногами также, как Акинфеев.

Рекорд чемпионата России: сколько пенальти отразил Игорь Акинфеев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Александр Васютин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
21:37 · Россия. Премьер-лига
Вера: «В этом сезоне я сделал всё, что планировал»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Вера сравнил уровень жизни в России и Аргентине
21:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Спартак» сам упустил серебро, теперь всё в руках ЦСКА
21:23 · Россия. Премьер-лига
Владимир Габулов: «Меня пригласили на ретро-матч – я согласен»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: У «Спартака» ещё есть шансы на серебро
21:03 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Ростова» навестили пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону
21:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин призвал отказаться от некачественных легионеров
21:00 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поделился мнением о карьере Жиркова
20:52 · Россия. Премьер-лига
Колодин высказался об участии в ретро-матче между сборной России и «Зенитом» эксклюзив
20:47 · Россия. Премьер-лига
Ветеран РПЛ Жоаозиньо может вернуться на родину слухи
20:47 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» не исключают возвращение Журавлёва, Кутепова и Нетфуллина
20:41 · Россия. Премьер-лига
Васютин назвал уникальную способность Акинфеева
20:37 · Россия. Премьер-лига
Смородская — об отказе Николича возглавить «Динамо»: «Мы упустили ценного специалиста»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев заявил, что в РПЛ слишком большая зона вылета
20:30 · Россия. Премьер-лига
Салтыков поедет с «Крыльями Советов» на первый сбор
Все новости
Рекомендуем