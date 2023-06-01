Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отметил лучших игроков этого сезона в РПЛ.

- РПЛ опубликовала список финалистов премии «Герои РПЛ». Кто для вас лучший игрок сезона? В списке номинантов Обляков, Чалов, Акинфеев, Промес, Соболев, Малком, Сперцян, Дзюба, Писарский и Лукас Вера из «Оренбурга».

- Я бы выделил Акинфеева. Он вообще красавчик. В свои 37 лет Игорь отыграл сезон шикарно. Столько раз спасал свою команду. Он просто человечище. Акинфеев - не самый габаритный голкипер, но всегда играет с душой, поддерживает ребят, подсказывает им. Игорь все время в строю.

- А если называть тройку?

- Отмечу Малкома и Сперцяна. Малком всегда остается Малкомом. Хотя в «Зените» всегда играть легче, чем в других клубах, потому что там классный подбор футболистов.

- Удивляет прогресс Сперцяна в «Краснодаре»?

- Каждый футболист потихонечку растет. Сперцян выдал потрясающую концовку сезона. Особенно второй круг. Он заслужил своей игрой быть в тройке лучших.

- А что скажете по игре Артёма Дзюбы в «Локомотиве»?

- Дзюба создал в команде атмосферу, когда пришел туда во втором круге. Со всеми его плюсами и минусами, он дал команде огромное воодушевление, вдохновил ребят. Многие мячи забивались благодаря ему. Соперники ориентировались на то, чтобы сдержать Артёма, поэтому другие ребята раскрывались.

- Кого еще вы добавили бы в список номинантов на премию?

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- Тюкавина. Он мне очень нравится. Константин - быстрый футболист и еще может здорово прибавить. Я верю, что у него огромное будущее.

- К Тюкавину есть интерес со стороны других клубов. Ему надо уходить или стоит остаться в «Динамо»?

- Я думаю, в следующем году он еще больше раскроется в стане «бело-голубых». Главное играть. Потенциал у Константина огромный. Есть скорость, дриблинг, сумасшедший удар. Есть все для того, чтобы стать лидером европейского футбола. Сначала российского, а потом европейского.

- Писарский после перехода в «Крылья Советов» играет не так ярко, и его команда борется за сохранение прописки в РПЛ. Не считаете, что его переход в Самару - ошибка?

- Так бывает. Хороший футболист, но ему еще надо расти. Он пришел в молодую команду, и раскрыться там нереально сложно. Для этого надо играть в более сильном клубе. У него все впереди. Есть огромные задатки, которые нужно раскрыть.

- Для этого нужно переходить в другую команду?

- Пока не знаю. Может, и не надо. Возможно, он и в Самаре раскроется.

Елена Григорьевская