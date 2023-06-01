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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов назвал Акинфеева лучшим вратарём сезона

01 Июня 2023 • 13:37 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
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03.06 17:00

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучшего голкипера нынешнего сезона в РПЛ.

Специалист выделил вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева, отметив, что 37-летний футболист провёл этот сезон стабильнее, нежели голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов.  

«Наиболее стабильно этот сезон из вратарей РПЛ провёл Акинфеев. У Сафонова в нынешнем сезоне были проблемы и провалы. Вратарь должен быть надёжным», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 33 матча, пропустил 30 голов и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Свой ближайший матч «армейцы» проведут 3 июня против «Ростова». Начало — в 17:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Вячеслав Чанов Матвей Сафонов
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