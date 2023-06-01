Чанов назвал Акинфеева лучшим вратарём сезона

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучшего голкипера нынешнего сезона в РПЛ.

Специалист выделил вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева, отметив, что 37-летний футболист провёл этот сезон стабильнее, нежели голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов.

«Наиболее стабильно этот сезон из вратарей РПЛ провёл Акинфеев. У Сафонова в нынешнем сезоне были проблемы и провалы. Вратарь должен быть надёжным», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 33 матча, пропустил 30 голов и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Свой ближайший матч «армейцы» проведут 3 июня против «Ростова». Начало — в 17:00 по московскому времени.