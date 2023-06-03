Федотов - о скандалах после игры со «Спартаком»: «Важно не втягиваться в околофутбольные действия»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (4:1) ответил на вопрос о непростых периодах сезона.

- Вы работали целый сезон в ЦСКА. Какой момент был для вас самый трудный?

- Здесь получается так, что, наверное, каждый матч, тур за туром всегда несет какой-то посыл, какую-то ответственность. Проиграв его, ты можешь оказаться не там, где задумал. Здесь мы говорим, что сезоны бывают нелегкими. Считаю, что он очень трудовой. Были моменты, когда не то, что не получалось, а не получалось реализовывать свое преимущество. Был период, когда мы не забивали, создавая достаточное количество моментов.

- Были со «Спартаком» определенные взаимоотношения, которые выливались вне поля. Было ли это для вас сложно?

- Это всегда несет какую-то психологическую подоплеку, но важно быстро убирать это в ящик, не грустить, не переживать, не втягиваться в околофутбольные действия. У нас есть команда, задачи, огромная армия болельщиков, перед которыми нам всегда нужно быть на высоте.