Сёмин: «В этом сезоне больше всего мне понравились игроки «Зенита» и ЦСКА»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучших игроков прошедшего сезона в РПЛ.

Специалист выделил игроков ЦСКА и «Зенита», а также отметил игру 18-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«В этом сезоне больше всего мне понравились игроки «Зенита» и ЦСКА. Индивидуально из молодых в этом году хорошо себя показал Сергей Пиняев. Из петербургского клуба мне больше понравился Малком», — цитирует Сёмина Metaratings.

Среди футболистов ЦСКА Сёмин выделил защитника Виллиана Рошу и вратаря Игоря Акинфеева. По мнению тренера, 37-летний голкипер стал лучшим игроком на своей позиции в прошедшем сезоне.

Напомним, что сезон-2022/2023 завершился победой «Зенита», который опередил своего ближайшего преследователя ЦСКА на 12 очков. Это чемпионство стало для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд.