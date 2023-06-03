Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Ростовом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Дона на выезде сыграет против московского ЦСКА.

«ЦСКА близок к тому, чтобы стать вторым. Им предстоит сыграть с ослабленным «Ростовом». ЦСКА — явный фаворит в предстоящей игре и гонке за серебро», - приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на второй позиции, опережая «Ростов», который идет на четвертом месте, на два балла.

Поединок состоится сегодня, 3 июня, и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.